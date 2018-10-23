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В Китае после 9 лет строительства открыли самый длинный в мире мост через море. Его длина составляет 55 километров, сообщает ВВС.

Мост соединил три ключевых прибрежных города: Гонконг, Макао и Джухай.

Уже завтра по нему начнут ездить машины.

Строительство этого моста обошлось в около 20 млрд долларов. При возведении конструкций в течение 9 лет там погибли не менее 18 строителей, а открытие моста несколько раз откладывали.

Его особенностью является то, что он способен выдерживать тайфуны и землетрясения, с чем часто сталкивается этот регион. Для строительства моста использовали 400 тысяч тонн стали – этого бы хватило на 60 Эйфелевых башен.

Около 30 километров конструкций - это обычный мост, который проходит в дельте Жемчужной реки, впадающей в Южно-Китайское море. Далее Китай построил два искусственных острова, а между ними мост уходит под воду на 44 метра, чтобы дать возможность кораблям проходить мимо. Длина тоннеля под водой составляет 7 километров.
ForUm

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