Шевченковский районный суд Киева отправил до 19 декабря под круглосуточный домашний арест водителя автобуса, в ДТП с участием которого погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская.

Та, Михаил Манюк обязан информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки, сообщает Громадське.

Водитель на суде рассказал свою версию ДТП. Он утверждал, что не спал за рулем. Говорит, что Марине Поплавской было плохо, она несколько раз подходила к нему и мерила давление. В один из таких моментов он якобы отвлекся.

Напомним, 20 октября автобус с актерами «Дизель шоу» попал в ДТП в Киевской области. Марина Поплавская в результате аварии погибла.

Поплавская более 20 лет преподавала украинский язык и литературу в школе №33 города Житомира. Играла в КВН, была продюсером телевизионной команды КВН «Девчонки из Житомира».

В 2017 году рассказала, что уволилась из школы, чтобы больше работать на телевидении в юмористическом проекте «Дизель шоу», которое выходит на канале ICTV.