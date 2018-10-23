также в разделеОбщество
Савченко говорит, что ей нужны две операции 10
АРМА продает арестованный «Норд» 19
Экс-бойцам «Торнадо» сообщили о завершении досудебного расследования 33
Требовавшему 2 тысячи взятки гаишнику дали 2,5 года тюрьмы 18
Водителю автобуса, в аварии которого погибла Поплавская, избрали меру пресечения 119
В Армянске запускают «Крымский титан» 38
22 октября. Картина дня 59
Ярмольник попал в «черный список» Минкульта 167
На этой неделе Украина перейдет на зимнее время 52
Экс-главу Высшего хозсуда подозревают в создании преступной организации 35
ГПУ задержала двух таможенников, способствовавших ввозу более тысячи «евроблях» 22
Суркис воевал с Павелко фейками и провокациями 56
Укрзализныця показала, каким будет экспресс в Борисполь 58
Во Львове похитили турка и требовали за него $100 тысяч 30
ГПУ объявила подозрение боевику, причастному к обстрелу Попасной в 2015 году 37
Суд взыскал с фирмы Онищенко 18 миллионов 12
В Кривом Роге обнаружили подпольный цех по производству оружия и боеприпасов 30
В Украину идут дожди и мокрый снег 101

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии.

По имеющейся в СБУ информации, бандиты планировали расширить «географию» своей преступной деятельности, для чего они прибыли из Киевской области на Волынь.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей злоумышленники были задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Маневичском районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2526 грн.
17
Теги