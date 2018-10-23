Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии.

По имеющейся в СБУ информации, бандиты планировали расширить «географию» своей преступной деятельности, для чего они прибыли из Киевской области на Волынь.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей злоумышленники были задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Маневичском районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины.