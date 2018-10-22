Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным 22 октября заявил, что украинский Севастополь «юридически всегда был в составе России».

«Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передачи – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, так как решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно вводить Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе о Севастополе просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России», - приводит слова Путина Радио Свобода.

Крымская область была передана в 1954 году в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР. Одновременно с Крымской областью в состав УССР вошел также и Севастополь, что было закреплено в Конституции УССР 1978 года.

Россия аннексировала Крым после «референдума» в марте 2014 года. Результаты плебисцита не признаны Украиной, международными организациями и большинством стран мира.