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В Киеве завершилось «бабье лето», сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории 21 октября максимальная температура несколько превысила + 13° С, а минимальная опустилась ниже 10° С. Несмотря на это, среднесуточная температура воздуха составляла всего + 11° С, таким образом в воскресенье в Киев вернулась метеорологическая осень.

Нынешнее «бабье лето» продолжалось с 7 по 20 октября. Оно запомнится почти летней погодой, ведь в середине октября побиты 5 температурных рекордов.

«Нынешний октябрь, несмотря на прогнозы одной ученого дамы, будет теплее климатической нормы», - резюмировали в обсерватории.
ForUm

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