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Генеральная прокуратура Украины в ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам нарушения вооруженными силами Российской Федерации, а также подконтрольными им представителями террористической организации «ЛНР» законов и обычаев войны, объявлена подозрение гражданину Украины , уроженцу Луганской области, который выполнял функции руководителя разведывательного подразделения управления артиллерии в составе так называемого «6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени М. Платова» 2-го армейского корпуса народной милиции «ЛНР», в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанным лицом по предварительному сговору с руководителями «ЛНР», представителями власти и вооруженных сил РФ в январе-августе в 2015 году было организовано предоставление координат и указаний членам незаконного вооруженного формирования для проведения артиллерийских обстрелов города Попасная и Попаснянского района Луганской области, где в то время находилось гражданское население. Это привело к гибели людей, повреждению и разрушению жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры.

В результате указанных преступных действий погибло 20 гражданских лиц, получили телесные повреждения различной степени тяжести 21 гражданское лицо, повреждено и разрушено 62 жилых дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За совершение указанных преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.

 
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