Генпрокуратура сообщила о подозрении двум должностным лицам таможенных постов Волынской таможни ГФС в уголовном производстве по фактам незаконного ввоза на таможенную территорию Украины более тысячи транспортных средств, в том числе автобусы, грузовые автомобили, с/х техника.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Транспортные средства были растаможены по поддельным документам, что повлекло ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд грн.

«В ходе досудебного расследования получены доказательства, подтверждающие схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой задействованы должностные лица таможенных органов ГФС Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики», - говорится в сообщении.

В ходе расследования доказана причастность к совершению указанных преступлений двух должностных лиц таможенных постов Волынской таможни, которых 19 октября задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, задержанным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании в последнее мер.