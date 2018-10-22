Президент Украины Петр Порошенко призвал не верить популистам, которые обещают снижение цены на газ.

«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились – в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу», - заявил Глава государства во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины.

«Едва выбрались из этой кабалы и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что меда в них много, правды – мало, или, может, и вовсе нет», - отметил Порошенко.

Комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом, Президент заметил:

«А больше всех нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех защищают простой люд. 54 миллиарда долларов – вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние «правдоборцы» в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать», - добавил глава государства.

Порошенко также напомнил, что Украина давно имела обязательства по урегулированию цены на газ. «Не лишним будет напомнить, что обязательства уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла, когда Гройсман еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром – очень легко заглянуть в Википедию. Но кто бы ни был – подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие», - констатировал Президент.

Он напомнил, что решение правительства имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривни, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.