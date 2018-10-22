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Северная и Южная Кореи, а также командование ООН договорились в понедельник об отводе огнестрельного оружия и постов охраны из демилитаризованной зоны села Пханмунджом на этой неделе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

«Мы обсудили сроки выведения огнестрельного оружия и демонтаж охранных постов, а также способы корректировки количества персонала часовых и проведения совместных инспекций», - говорится в заявлении министерства.

Как отмечается, три стороны провели второй раунд переговоров в Пханмунджоме, чтобы обсудить пути демилитаризации границы согласно недавнему межкорейскому пакту, подписанному на саммите в прошлом месяце в Пхеньяне.

Соседние Кореи надеются отвести 11 охранных постов в радиусе 1 км вдоль Военной демаркационной линии на их границе до конца года. Они также планируют вывести все огнестрельное оружие из Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и сократить до 35 лиц количество сотрудников, которые находятся там.

На встрече в понедельник три стороны договорились об отводе огнестрельного оружия и постов охраны из Объединенной зоны безопасности до четверга. Они планируют провести совместную проверку в течение следующих двух дней, сообщает министерство.

Кроме того, соглашение также включает в себя прекращение «всех враждебных действий» и введение запрета на полеты возле границы.

Как сообщается, возглавляемое США командование ООН осуществляет наблюдение за ситуацией в демилитаризованной зоне с конца военных действий во время войны между обоими Кореями 1950-1953 годов.

Напомним, 19 сентября президент Южной Кореи Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе саммита в Пхеньяне подписали «широкомасштабное соглашение»

1 октября Военные Северной и Южной Кореи начали освобождать от мин пограничную зону между двумя странами.
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