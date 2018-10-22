Украинские виноделы выразили общую позицию, которая согласуется с действиями правительства в части выполнения положений соглашения о ЗСТ Украина-ЕС в вопросе замены наименований продукции.

Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко во время пресс-конференции, которая состоялась после заседания совета директоров, передает «Экономическая правда».

«Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода», - отметил Кучеренко.

Напомним, под переименование подпадают, например, «шампанское» и «коньяк». Этого требует Франция, потому что эти термины происходят от географических названий ее территории - провинции Шампань и города Коньяк. Так, «шампанское» может стать «игристым вином», а «коньяк» - «бренди», или получить другие названия.

Он призвал центральные органы исполнительной власти объединить усилия для выработки дорожной карты и формирование новых наименований на замену существующим обозначениям.

По словам гендиректора, несмотря на вероятное падение доходов виноделов при переходе на новые наименования, отечественные производители готовы к этому.

В то же время виноделы отмечают, что сегодня государственная политика демонстрирует пренебрежение их потребностями и вводит неподъемные налоги и акцизы, так как это предлагается законопроектом о повышении ставок акцизного сбора на алкогольную и винодельческую продукцию.

Кучеренко отметил, что нельзя увеличивать нагрузку на производителя посреди производственного сезона. Ведь люди выполняют заключенные производственные контракты, а очередное повышение акциза нарушает бизнес-планы.

«Понятно, что позиция производителей аналогичная позиции потребителя - продукция должно быть хорошего качества и иметь адекватную цену, не основываясь исключительно на искусственных акцизах, которые способствуют наполнению бюджета», - отметил он.

«Кроме того, декларируя адаптацию украинского законодательства к европейскому, нужно и в вопросах акцизной политики приближаться к европейским стандартам. Ведь в странах ЕС столовое вино - это продукт питания, акцизный налог на него равен нулю», - добавил гендиректор.