Политический обозреватель Денис Гаевский утверждает, что единый кандидат в президенты от оппозиции имеет все шансы пройти во второй тур и составить там достойную конкуренцию Юлии Тимошенко. Об этом Гаевский заявил во время пресс-конференции в Киеве.

«Что касается кандидата во второй тур, то была недавняя социология от центра «София», которая свидетельствует о том, что единый кандидат от Юго-Востока, имеется в виду объединение «Оппозиционного блока» и «За життя!», имеет шансы выйти во второй тур и даже побороться за победу», - заявил политолог.

Эксперт подчеркнул, что социология подтверждает, что стратегически оказался прав Виктор Медведчук, выступивший с инициативой выдвижения единого кандидата от оппозиции.

Гаевский напоминает, что «с идеей объединения и выдвижения единого кандидата от Юго-Востока в сентябре выступил Медведчук». «И, по сути дела, социология подтверждает его стратегическую правоту о том, что только единый кандидат может выйти во второй тур», - подчеркнул Денис Гаевский.

Эксперт предположил, что единый кандидат от оппозиции и политика действующего президента по отношению к местным элитам будет негативно сказываться на его успехе во время президентской гонки.

По мнению Дениса Гаевского, действующая власть будет использовать все возможные провокации, чтобы не допустить выдвижения единого кандидата от Юго-Востока.

«На мой взгляд, президенту нужно действовать так, чтобы не допустить выдвижение единого кандидата от Юго-Востока, используя различные, говоря технологическим языком, спойлеры, то есть, кандидаты, которые будут оттягивать голоса от возможного единого кандидата. Или действовать административными, или силовыми путями – использовать фактор улицы и фактор силы», - поясняет политический обозреватель.

Политический эксперт прогнозирует, что силовые методы будут активно использоваться в предстоящей предвыборной компании. В качестве примера Гаевский приводит случившееся 14 октября нападение на офис оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«Этот фактор будет весьма существенный в ближайшей избирательной компании. Кстати, вот состоявшееся в ночь на 15 октября нападение праворадикалов, которые подконтрольны власти, на офис Медведчука - еще одно свидетельство того, что на оппозиционные силы будет осуществляться давление», - заявил Денис Гаевский.