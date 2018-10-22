Минагрополитики в очередной раз пересмотрело оценку урожая 2018 года в сторону увеличения и ожидает производство зерновых на уровне 64 миллиона тонн.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, сообщает «Экономическая правда».

«В результате дождей у нас очень хорошие показатели по кукурузе. И сегодня готов озвучить смелый прогноз, что валовой сбор зерновых у нас будет 64 млн тонн. Это второй результат в истории после позапрошлогоднего рекорда в 66 млн тонн», - отметил первый замминистра.

Экспорт зерновых прогнозируется на уровне 42,5 млн тонн, но достижения этого показателя во многом зависит от способности «Укрзализныци» оперативно решить текущие логистические проблемы и обеспечить ритмичную поставку зерна в порты.

«Если железнодорожники справятся с вывозом, то валютная выручка в сегменте сельского хозяйства будет обеспечена», - сказал он.

Мартынюк напомнил, что 2018 отличался рекордной погодной турбулентностью, из-за чего на разных его этапах будущий урожай вызвал серьезное беспокойство.

«Выход из зимы был очень удачным, но затем до 2 апреля лежал снег и весенняя посевная вместо двух месяцев продолжалась один. Затем был засушливый май, а летом пошли дожди. Но в итоге за счет группы поздних зерновых общий результат - второй в истории», - отметил он.