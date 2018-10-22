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Президент США Дональд Трамп пообещал показать письма, которые он получал от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он назвал их «любовными посланиями» в интервью The Washington Post, сообщает УНИАН.

«Я покажу вам письма. Они похожи на любовные послания», - сказал Трамп.

Само интервью было посвящено наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, однако во время беседы президент США перешел к ситуации вокруг Корейского полуострова.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
ForUm

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