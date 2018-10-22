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Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что Москва расценит любое военное нападение на Беларусь как нападение на Россию, сообщает ТАСС.

Такими словами посол прокомментировал возможность создания постоянной американской базы в Польше, которую обсуждали президент США Трамп и президент Польши Туск ранее в Вашингтоне. «Конечно, это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя», - отметил Бабич.

«Очень важный момент и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех тех, кто что-то задумывает: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями» , - подчеркнул он.

«У нас с нашими белорусскими партнерами абсолютное взаимопонимание по этому вопросу: у нас действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для удара в ответ», - отметил дипломат.

«Планы по увеличению американского военного контингента вблизи границ России и Беларуси не способствуют безопасности соседних стран. Ни для Польши, ни для других государств, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет», - подчеркнул посол. 
ForUm

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