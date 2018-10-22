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Вчера, 21 октября, на Тайване в результате схождения поезда с рельсов погибли 22 человека.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство транспорта страны.

«В результате схождения поезда с рельсов в северо-восточном уезде Тайваня Илан количество погибших составляет по меньшей мере 22 человека, еще 171 - получили ранения», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что поезд следовал по маршруту между городами Шулин и Тайтунг, когда восемь вагонов сошли с рельсов. В вагонах находились 366 пассажиров.

Сейчас выясняется причина инцидента.

 
ForUm

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