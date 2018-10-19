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Соцсеть Facebook объявила вакансию менеджера по публичной политике для Украины, который будет работать в офисе компании в Варшаве.

В описании вакансии говорится, что компания ищет коммуникатора, который будет сочетать «страсть к продуктам Facebook, и глубокое знание политической и регуляторной динамики в Украине и Восточной Европе», сообщает Громадське.

Менеджер должен мониторить законодательство и нормативные документы, влияющие на деятельность Facebook в Украине, а также консультировать компанию по публичным презентациям, сотрудничестве со СМИ и сотрудничестве в формировании государственной политики в отношении СМИ.

Среди требований к кандидатам компания в частности отметила: опыт в политической сфере, опыт работы в СМИ и «веру в социальную важность интернета, особенно Facebook».

Также в сообщении говорится, что новый менеджер будет работать в офисе Facebook в Варшаве.
ForUm

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