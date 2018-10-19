Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 и 23 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Об этом сообщается на официальной странице Евровидения в Украине в Instagram.
«Работа над Национальным отбором-2019 уже началась. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула. Судейский состав будет объявлен в ближайшее время», - говорится в сообщении.
Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ приняли решение продлить сотрудничество по проведению Национального отбора на Евровидение и повторно заключили трехлетний меморандум (до 2021 года включительно). Прямые эфиры нацотбора будут транслироваться одновременно на двух телеканалах.
Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится в Тель-Авиве.
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