Министерство юстиции США объявило о депортации выходца из Украины, бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой министерства.

«Яков Палий, бывший надзиратель трудового лагеря в оккупированной Германией Польше, а после войны – житель Квинса, Нью-Йорк, был передан Иммиграционной и таможенной полицией США Германии. Иммиграционная и таможенная полиция выслала Палия на основании соответствующего ордера Министерства юстиции от 2004 года», - указывается в сообщении, передает 112 Украина.

Как отметил генеральный прокурор Джефф Сешнс, Палий скрыл свою причастность к преступлениям нацистов, чтобы попасть в США и получить гражданство.

Депортацию также прокомментировала пресс-служба Белого дома. В заявлении указывается, что вопрос о депортации Палия был одним из приоритетных для администрации президента США Дональда Трампа.

«Несмотря на решение суда по поводу депортации в 2004 году прежние администрации не преуспели в выдворении Палия… Президент Трамп сделал вопрос выдворения Палия приоритетным. В ходе интенсивных переговоров президент Трамп и его команда обеспечили депортацию Палия в Германию и тем самым укрепили сотрудничество с ключевым европейским союзником», - сообщают представители администрации Трампа.

Яков Палий родился на территории Польши, которая сейчас входит в состав Украины. В США он иммигрировал в 1949 году. В 1957 году он прошел процедуру натурализации и получил американское гражданство.

О нацистском прошлом Палия стало известно в 2003 году. Как было установлено, в военные годы Палий служил надзирателем в концентрационном лагере Травники в Польше. В тот же год суд отозвал его гражданство, а еще через год был выдан ордер на депортацию. Палий подал апелляцию, однако в 2005 году суд ее отклонил.

Уточняется, что 95-летний Палий был вывезен из своего дома сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США утром в понедельник, 20 августа. На данный момент неизвестно, будет ли он подвергаться судебному преследованию после прибытия в Германию.

Отметим, ранее ФРГ отказывалась принять Палия, поскольку он не является немецким гражданином. Выслать его позволили изменения, внесенные новым правительством в параграф 22 «Закона о пребывании» ФРГ. Согласно новым правилам, основанием для пребывания в особых ситуациях может являться указание министерства и соответствие такого действия интересам страны.

Палий стал 67 бывшим нацистом, который был депортирован с территории США.