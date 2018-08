Посольство Украины в Лондоне призвало Великобританию отреагировать на оскорбительные заявления прокремлевского журналиста Грэма Филлипса о Дне Независимости Украины.

«Мы ожидаем, что представители МИД Британии дадут надлежащую оценку ситуации, в которой британец Грэм Филлипс публично заявляет, что День Независимости Украины является «дурацким праздником» и называет сотрудников посольства «дебилами»... и на самом деле мы также настойчиво предлагаем провести медицинский осмотр ( Филлипса - ред.)», - говорится в Twitter дипведомства.

We expect that UK officials @foreignoffice give a proper assessment of situation when UK national @GrahamWP_UK publicly says that UA independence day is "ass"&calls Embassy's staff "morons"..and actually we strongly suggest a medical assessment as well.. https://t.co/nbTrE0CcoH