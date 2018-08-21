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Посольство Украины в Лондоне призвало Великобританию отреагировать на оскорбительные заявления прокремлевского журналиста Грэма Филлипса о Дне Независимости Украины.

«Мы ожидаем, что представители МИД Британии дадут надлежащую оценку ситуации, в которой британец Грэм Филлипс публично заявляет, что День Независимости Украины является «дурацким праздником» и называет сотрудников посольства «дебилами»... и на самом деле мы также настойчиво предлагаем провести медицинский осмотр ( Филлипса - ред.)», - говорится в Twitter дипведомства.

 


 

 

Британец Грэм Филлипс известен пропагандистскими сюжетами российских телеканалов Russia Today и «Звезда», в которых выражает поддержку боевикам на Донбассе. В 2014 году украинская власть его задержала, но по настоянию британского посольства отпустила.

17 сентября 2016 года во время обмена пленными Филлипс прорвался в карету скорой помощи, где находился Владимир Жемчугов, и начал задавать ему провокационные вопросы. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призвала власти этой страны принять все возможные меры, чтобы остановить пропагандистскую деятельность журналиста Грэма Филлипса в Украине.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила, что поражена поведением журналиста Грэма Филипса при обмене пленными, однако у британского правительства нет оснований запрещать ему выезжать из страны.

  
ForUm

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