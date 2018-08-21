Президент Петр Порошенко поздравил мусульман Украины с Курбан-Байрама – «самым знаменательным исламским праздником, который вдохновляет творить добро, быть жертвенными и милосердными».

В украинском обществе высоко ценится вклад мусульманской общины в общественно-политическую жизнь нашего государства, его активная патриотическая позиция в борьбе за суверенитет Украины, отмечается в поздравлении.

«Мы вместе защищаем наш общий дом от врага и объединяем усилия ради воплощения заветной мечты – жить в демократической и процветающей европейской стране. Без сомнения, мы выиграем эту битву за Украину, потому что правда на нашей стороне», - заявил Порошенко.

«В эти праздничные дни желаю украинским мусульманам мира, благополучия и успехов во всех свершениях на благо нашего государства», - отметил Президент.

Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, знаменует окончание хаджа – паломничества к святым местам в Мекку.