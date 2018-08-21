Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении госслужащих, которые имели отношение к перечислению средств политическому консультанту экс-президента Януковича Полу Манафорту.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

«Мы действительно зарегистрировали уголовное производство по вероятным правонарушениям этих государственных служащих, которые, вероятно, управляли фирмами и не передали их в управление третьим лицам, как этого требует украинский закон. Дано соответствующее поручение провести следственные действия Государственной фискальной службе», - сказал Луценко.

По его словам, в деле Манафорта звучат свидетельства о том, что он получал средства от конкретных украинских политиков, которые на тот момент были государственными служащими: или народными депутатами, или сотрудниками Администрации Президента, или Кабмина. А в соответствии с действующим законодательством они не имели права быть распорядителями любых бизнес-структур и должны были передать бизнес в управление третьим лицам, подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что Государственная фискальная служба будет работать с теми юрисдикциями, на территории которых расположены офшорные кампании, упомянутые во время американского процесса, «а это не быстрый путь». И если будет доказано, что «предоставить средства Манафорту - это было указание конкретного украинского госслужащего или депутата, конечно, он будет нести ответственность согласно действующему украинскому законодательству».

Отвечая на вопрос журналистов, генпрокурор сказал, что Ринат Ахметов в то время был народным депутатом.

Луценко также отметил плодотворное сотрудничество с ФБР по делу Манафорта, которое затем передали спецпрокурору США Роберту Мюллеру. «Я ему направил письмо о готовности сотрудничать в случае необходимости. К нам они не обращались и провели свое расследование, которое сейчас завершается судебным процессом. Основное обвинение Манафорта заключается в том, что он, получив средства от украинских политиков, не платил налоги США. В этом правонарушении нет юрисдикции Украины», - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 31 июля в США начался суд над Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

Следственная группа представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и «Оппозиционным блоком».