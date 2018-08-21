В данный момент происходит консолидация оппозиционных сил вокруг фигуры Медведчука. В ответ «партия войны» развернула информационную атаку на оппозиционного политика. Об этом в своем блоге написал политический эксперт Павел Карназыцкий.

«Не успел Виктор Медведчук объявить, что поддерживает партию Вадима Рабиновича «За Життя», как тут же оказался в центре внимания политиков, экспертов и СМИ. В ответ на консолидацию оппозиции вокруг фигуры оппозиционного политика украинская «партия войны» начала на Медведчука мощную информационную атаку в виде серии заказных скандалов», - подчеркивает политолог.

Комментируя письмо журналистов ТСН против участия Оксаны Марченко в шоу «Танцы со звездами», Карназыцкий сделал вывод, что они использовали не только манипуляции, но и прибегли к откровенной лжи.

«Кстати, в заявлении ТСН-щиков налицо подтасовка фактов, если не сказать, откровенная ложь. В частности, там говорится о том, что Виктор Медведчук неоднократно говорил, будто на Донбассе идет «гражданская война». Однако в одном из самых известных своих интервью – изданию Deutsche Welle – Медведчук особо подчеркнул, что не называет конфликт на Донбассе «гражданской войной» - а оценивает как противостояние одной части страны по отношению к другим», - пояснил политический эксперт.

По мнению эксперта, со стороны гендиректора 1+1 Ткаченко мы снова увидели однобокое, если не сказать извращенное понимание такого понятия как свобода слова.

«Ткаченко попытался понравиться и нашим, и вашим, назвав Медведчука «врагом страны», но подчеркнув, что жена за это не отвечает», - пояснил Карназыцкий.

Карназыцкий напомнил, как в 2014 году Коломойский и Ткаченко в один голос просили президента назначить Медведчука губернатором Донбасса.

«Если помните, 4 года назад, когда Игорь Валерьевич возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию, он прямо сказал: Виктор Медведчук – это последний шанс установить мир на Донбассе, поскольку из альтернатив остается только одна - война.

В связи с этим Ткаченко и Коломойский каждый по отдельности, а затем все вместе предложили назначить Медведчука губернатором Донбасса, объединив под его началом Донецкую и Луганскую области», - аргументировал Карназыцкий.

Политический эксперт подчеркнул, что если бы Медведчука действительно назначили губернатором Луганской и Донецкой областей, то войны бы не было.

«Время показало, что Коломойский, вероятнее всего, был абсолютно прав: если бы Медведчука назначили губернатором Донбасса, страна не истекала бы кровью четыре года, ведь он с самого начала выступал за то, чтобы разрешить ситуацию мирным путем и напрямую договариваться с Донецком и Луганском», - аргументировал блогер.

Эксперт подчеркивает, что Виктор Медведчук – единственная фигура на политической арене Украины, кто может решить задачу по мирному урегулированию на Донбассе. Медведчук является автором мирного плана и ключевым переговорщиком между Киевом и самопровозглашенными ДНР-ЛНР, а массовые обмены пленными - это свидетельство того, что руководители «ДНР» и «ЛНР» готовы договариваться с ним.

«Не занимая с 2005 года никаких государственных должностей, Виктор Медведчук является ключевой фигурой по вопросу мирного урегулирования на Донбассе - и как автор мирного плана на основе Минских соглашений и как ключевой переговорщик по широкому кругу вопросов, включая освобождение пленных.

Он договорился и организовал освобождение более 1000 человек, из них почти половина - это солдаты и офицеры ВСУ и добровольцы, которые вернулись на территорию Украины, к родным и близким.

Собственно, самые массовые обмены пленными - это прямое подтверждение того, что руководители самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» готовы вести с ним диалог», - пояснил Павел Карназыцкий.