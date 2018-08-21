По мнению Игоря Кириленко, адвоката Виктора Медведчука, намерения авторов фильма о Стусе доснять сцены с участием В.Медведчука — результат давления премьер-министра и председателя Госагентства по вопросам кино, которые пытаются формировать «историческую правду по Гройсману».

«В последние дни украинцы стали свидетелями того, как беспрецедентно цинично действует так называемая демократическая украинская власть. Инцидент с якобы изъятием из фильма «Стус» («Птах душі») сцен суда над поэтом был полностью исчерпан еще неделю назад, когда представители творческого коллектива заявили, что это было их личное решение. Однако под давлением премьер-министра Украины Гройсмана и председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Ильенко создатели фильма позже заявили, что доснимут сцены с участием Виктора Медведчука», — говорится в заявлении Игоря Кириленко.

В сложившейся ситуации Кириленко считает своим долгом привлечь внимание общественности к противоправным действиям премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко.

«Заявления данных лиц в прессе и их посты в Facebook свидетельствуют о прямом давлении на творческий коллектив с целью введения жесткой цензуры для формирования так называемой исторической правды по Гройсману», — пояснил адвокат.

Он также допустил, что премьер-министр, как и выполняющий его указания глава Госагентства по вопросам кино, могут не знать требования закона.

«Однако даже если премьер-министр и председатель Госкино не знают (…) содержания статьи 296 Гражданского кодекса Украины, которая прямо запрещает использовать имя человека в произведениях, кроме произведений документального характера, как персонажа (действующего лица) без согласия такого человека, то лица, имеющие прямое отношение к созданию фильма о Василии Стусе, точно должны об этом знать и, следовательно, стремиться избежать такого нарушения», — уверен И.Кириленко.

Адвокат также сообщил о том, что ознакомился с уголовным делом Василия Стуса.

«Как адвокат Виктора Медведчука, я 17.08.2018, ознакомился со всеми шестью томами уголовного дела № 5 за 1980 год и с документальной точностью знаю не только о действиях лиц и событиях, предшествовавших вступлению 24.09.1980 Виктора Медведчука в уголовное дело Стуса (вторым по счету адвокатом за сентябрь 1980г., т.к. до В.Медведчука на стадии ознакомления с материалами уголовного дела принимал участие иной адвокат, которому Василий Стус также выразил недоверие), но и о том, с чего 29.09.1980 началось первое судебное заседание по данному делу. Изучив архивные документы, включая протокол судебного заседания, я совершенно точно знаю, что и когда говорил Виктор Медведчук в суде, вплоть до оглашения Василию Стусу приговора по делу №2с Судебной коллегией по уголовным делам Киевского городского суда 02.10.1980», — подчеркнул адвокат.

В материалах уголовного дела нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что Виктор Медведчук признавал вину Василия Стуса, а тем более поддерживал сторону обвинения, сообщил Кириленко.

Он считает, что «Гройсман со товарищи пытаются свести счеты с Медведчуком, отомстить оппозиционному политику за жесткую и принципиальную критику деятельности власти».

«И личное участие и. о. министра здравоохранения Супрун, убийственные «реформы» которой Виктор Медведчук критикует, в заказной политической (!) акции 16 августа - красноречивое тому подтверждение», — подчеркнул Кириленко.