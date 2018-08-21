По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в августе 2018 года, патриотами своей страны считают себя 82% граждан Украины (столько же, как и в 2017 году). Только 13% имеют противоположное мнение, еще 5% затруднились ответить.

Так, во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на западе таких 85%, в центре - 84%, на юге - 79%, на востоке - 76%.

За период исследований зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор - почти 80% (в 2012 году таких было 62%). Лишь 13% выразили противоположные соображения, еще 7% затруднились с ответом.

Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение Независимости Украины, на западе (93%). В центре таких респондентов 82%, на юге - 72%, на востоке - 63%. Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (от 20 до 25%). Также относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня Независимость нашего государства среди старшего поколения, бедных слоев населения и лиц с низким уровнем образования. Поддержка Независимости четко коррелирует с чувством патриотизма: чем выше уровень патриотических чувств, тем больше они поддерживают провозглашение Независимости Украины.

Также отмечается, что за последние 8 лет выросло количество тех, кто идентифицирует себя гражданином Украины: если в 2010 году тех, кто мог себя так назвать, было 57%, то в 2018 году таких опрошенных уже 66%. В этом году зафиксировано наименьшее за время исследований число тех, кто идентифицировал себя как жителя своего региона, города, села (19%), а также тех, кто бы просто назвал свою национальность (13%). В то же время заметен, по сравнению с опросом 2014 года, рост числа тех, кто выбрал бы альтернативу «просто человек» (до 29%, в 2012 таких респондентов было 24%, в 2010 - 26%). 10% опрошенных назвали как идентификатор свою семейную роль, 9% считают себя «гражданином мира». 6% опрошенных характеризуют себя как «советский человек» и «европеец». Также 5%, отвечая на вопрос «Кто я такой?», назвали бы свои религиозные убеждения, 3% - профессию, род занятия.