Сегодня в Луцке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу прокуратуры Волынской области нового руководителя - Виктора Швыдкого, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Волыни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Представляя прокурора Волыни, генеральный прокурор отметил, что главными задачами в работе органов прокуратуры на сегодня является борьба с криминальной коррупцией, обеспечение стабильности в противодействии рейдерству, проверки использования бюджетных средств, прежде всего выделенных на строительство дорог. Приоритетом работы прокуратуры на Волыни есть и противодействие контрабанде, ведь Волынь - пограничная область и прекращение незаконных схем на таможне - вопрос важнейший.

«Таможня продолжает находиться под риском постоянных злоупотреблений, а на Волыни процветает автоклондайк по ввозу так называемых «евроблях», прекратить который - задача «номер один», - подчеркнул генеральный прокурор.

По словам Луценко, новый руководитель прокуратуры должен сделать все, чтобы удержать в области контролируемой ситуацию с добычей янтаря и прекращением незаконной вырубки лесов, а также учитывая приближение выборов - сделать все, чтобы правоохранительные органы оставались вне политики.