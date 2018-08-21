Количество случаев заболеваемости корью в Европе бьет рекорды, а Украина - европейский лидер, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Еще год назад Украина была на третьем месте, сообщает BBC Україна.

За первое полугодие 2018 года в Европе заболели более 41 000 человек. 37 – вследствие инфекции умерли.

В прошлом году в Европе было 23 900 случаев заболевания, а 2016 года - только 5300.

Эксперты указывают, что причиной стремительного распространения кори является падение уровня вакцинации.

Даже в Англии в этом году зафиксировали 807 случаев кори. Это преимущественно люди, которые заразились во время путешествий в страны континента, где стремительно распространяется болезнь.

Украина является европейским лидером по заболеваемости корью. По данным ВОЗ, за первое полугодие корью здесь заболели 23000 человек - большая часть всех европейских больных.

Рост заболевания в Украине поражает больше всего, ведь здесь за полгода уже заболели шесть раз больше людей, чем за весь прошлый год.

Еще шесть стран Европы имели более тысячи инфицированных Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия и Сербия.

Во всех этих странах медики фиксировали смерти от кори, а всего умерших в Сербии - 14.

В ВОЗ заявили о частичном возвращении кори и что недоимунизированные люди уязвимы для болезни, независимо от места проживания. Там настаивают, что каждая страна должна повышать охват прививками и закрывать «иммунные ямы».

По данным ВОЗ, в 2017 году количество случаев заболевания корью в Европе выросло на 400%.

Тогда Украина была третьей в Европе по количеству больных.

Среди стран, пострадавших от кори больше всего, были Румыния с 5562 случаями заболевания, Италия с 5006 случаями и Украина с 4767 случаями.

Напомним, всего с начала года от осложнений кори в Украине умерли 13 человек – девять детей и четверо взрослых.