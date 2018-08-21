В деле о нападении на активистку, члена Херсонского городского сонета, Екатерину Гандзюк правоохранители проверяют бывшего начальника управления защиты экономики полиции Херсонской области Артема Антощука.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью «Украинской правде».

«Да, конечно, эта версия существует. Хочу обратить ваше внимание, что он уехал из Херсона полгода назад. Сейчас он работает в центральном аппарате. Да, у них с Екатериной было довольно много конфликтов, поэтому эта версия проверяется», - сказал генпрокурор.

Луценко объяснил, как расследуется это дело:

«Мы сделали следующим образом: дело по предполагаемому исполнителю покушения на Гандзюк, которого задержали, ведет полиция. СБУ по моему указанию зарегистрировала дело о вероятных заказчиках. Полиция движется по своему следу снизу, СБУ движется сверху».

Глава ГПУ отметил, что версий несколько.

«В целом они совпадают с теми версиями, которые мне Катя высказала перед своей первой операцией. Скажу вам по секрету, что версия полиции может привести к заказчику как раз в одной из версий, которую выражала сама Екатерина Гандзюк», – сказал Луценко.

Однако, по словам генпрокурора, алиби задержанного и арестованного по подозрению в совершении покушения на Гандзюк Николая Новикова находится под вопросом.

«Есть заявление его сестры и ее подруги о том, что они были на море и он был вместе с ними. Утром пил кофе и снимал на видео дельфинов. Хорошо. Спрашиваем у этой подруги, это когда было - 30-го или 31-го ? «Я не помню». В котором часу утра был кофе? «Где-то поздним утром». Позднее утро – это сколько? Это 9, 10, 11? «Ну, позднее утро». Извините, между местом, где были дельфины и кофе, и местом совершения преступления 40 минут автомобилем. Поэтому это очень важно. Если преступление совершается ранее 8, а кофе пьют в 11, то это не алиби», – заявил Луценко.

«И еще один эксклюзив. Этот человек уже был судим, причем с последним преступлением, не помню, грабеж или кража, он также через 20 минут сделал себе алиби - пошел к стоматологу и вырвал себе зуб. Человек опытный в таких делах. Это не значит, что он точно виновен. Но пока мы ставим под сомнение алиби, предоставленное его сестрой и ее подругой», – добавил генпрокурор.

Ранее Гандзюк намекнула, что заказчиками нападения на нее могут быть правоохранители - нынешние или бывшие. «Я почти уверена, что у заказчика в гардеробе висит форма с погонами, возможно, даже и не одна», – сказала активистка.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Также установлено место продажи кислоты, которой облили чиновницу.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

20 августа суд арестовал второго подозреваемого.