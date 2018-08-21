Около 100 миллионов гривен в этом году может потерять государственный бюджет Украины в результате проведения малой приватизации через систему ProZorro. Средства получат избранные частные компании, которые через ProZorro в виде процентов получат эти деньги с каждого объекта малой приватизации, выставленного государством на продажу. Такая схема была заложена идеологом системы ProZorro, первым заместителем министра экономического развития и торговли Максимом Нефедовым в постановление Кабинета министров № 432 (от 10 мая 2018 года). Об этом идет речь в расследовании «Обозревателя» под названием «Коммерческая монополия ProZorro: для кого на самом деле запущена малая приватизация», сообщают Українські новини.

«Почему же с начала года идеологи ProZorro, в частности Максим Нефедов, так форсировали запуск малой приватизации через новую систему электронных торгов? Ответ на этот вопрос прост: потому что частные компании, интересы которых фактически отстаивает Нефедов, должны зайти в новую тему и заработать там вместо государства. Пока малая приватизация находится на старте, эти заработки выглядят призрачными, но конечные бенефициары ProZorro, что называется, смотрят в будущее. В Постановлении КМУ №432 определены размеры платы участников торгов за участие в электронном аукционе. Победитель аукциона платит оператору (авторизированной электронной площадке) определенный процент от стоимости объекта приватизации. В документе содержится регрессивная процентная шкала: чем выше стоимость объекта, тем ниже процент. Так, если объект стоит до 1 тыс. грн, размер платы составляет 3%, а если более 250 млн грн -1%. Простая арифметика позволяет сделать вывод, что за лот в 250 млн грн электронная площадка, то есть частный бенефициар зарабатывает 2,5 млн грн. То есть, на каждом 1 млн грн малой приватизации электронная площадка зарабатывает 30 тыс. грн», - говорится в расследовании.

Если прогнозы о 2-3 млрд грн поступлений от малой приватизации в 2018 году сбудутся, то при таком подходе мимо государственного бюджета, по подсчетам журналистов, пройдет около 100 млн гривен.

«В свете открывшихся нарушений весьма интересной выглядит роль главного куратора ProZorro – замминистра Минэкономразвития Максима Нефедова. Предположить, что он не знал, что новая система фактически обдирает государство, нелогично, так как Нефедов досконально знает предмет. Почему тогда прогрессивный замминистра докладывал своему непосредственному куратору, первому вице-премьеру Степану Кубиву и премьер-министру Владимиру Гройсману, что с ProZorro все хорошо? Возможно, здесь есть коррупционная составляющая, которую смогут найти и доказать правоохранительные органы», - подводят итог журналисты.

Напомним, до этого «Обозреватель» также опубликовал расследование касательно деятельности системы Prozzoro. Материал вышел под названием »Коммерческая монополия Prozzoro или почему Украина теряет 500 млн гривен в год на закупках« и был подготовлен на основе аудита Счетной палаты Украины, согласно которому журналистам удалось выяснить, что из-за коммерческой монополии системы Prozzoro, госбюджет может терять до полмиллиарда гривен в год.