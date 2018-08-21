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Количество погибших в Италии в результате паводка в горной области региона Калабрия возросло до 11, еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на La Stampa.

Трагедия произошла на территории национального парка Поллино, где расположен известный среди туристов «Мост дьявола».

Из-за сильного ливня поднялся уровень воды в устье реки в ущелье Раганелло.

Несмотря на предупреждение о плохих погодных условиях, в ущелье находились группы туристов, которые занимались рафтингом.

Сильные волны и потоки грязи выбрасывали туристов на скалистые берега, десять человек погибли во время ливня, среди них пять женщин и пять мужчин. Еще один человек скончался от полученных травм ночью в больнице.

Около 20 человек уже спасены, включая 9-летнюю девочку, которую госпитализировали с переохлаждением, но врачи сказали, что ее жизни ничто не угрожает. Спасательная операция продолжается.
ForUm

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