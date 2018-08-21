В расследовании дела о гибели журналииста Павла Шеремета за последний месяц появилась «ниточка», по которой идут «активные следственные действия». Об этом сказал в интервью «Укранской правде» генеральный прокурор Юрий Луценко.

«За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу», - сказал он.

В то же время генпрокурор подтвердил, что в этом деле до сих пор после 2 лет расследования нет подозреваемых.

«У нас сейчас есть информация, которая, возможно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово», - говорит Луценко.

Он объяснил, почему следователи не считают это убийство террористическим актом:

«Прочитайте статью о терроризме ... Они (следователи. – Ред.) считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить только одного человека... Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили».

Луценко заверил, что руководители силовых органов время от времени докладывают Президенту Петру Порошенко по делу Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля 2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имее тчетких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.

Во вторую годовщину убийства журналиста, 20 июля 2018 года, в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в рамках досудебного расследования отрабатываются 4 основные версии относительно мотивов совершения этого преступления: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Притуле).

В этот же день первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.