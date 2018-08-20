Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого она проинформировала о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые проишли накануне в Германии, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Порошенко государства призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях.

Порошенко и Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел «Нормандского формата» по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня и договорились продолжить контакты на высшем уровне.

Напомним, 18 августа в Германии состоялась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.