По мнению лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича, активизация нападок на Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и скандал вокруг фильма о Стусе связаны исключительно с решением политика присоединиться к команде «За життя» для работы над установлением мира в Украине и налаживания взаимовыгодных отношений с РФ и странами СНГ. Об этом политик рассказал в эфире «112 Украина».

«На этой неделе убедился, насколько у нас работает система подлости и трусости. К нам в партию сейчас «зашел» Медведчук — и на следующий день начались совершенно фантастические события, в частности, по Стусу. Тысячи «всеукраинских патриотов» начали кричать, что он (Медведчук. — Ред.) «не так его защищал». Я попробовал разобраться в этой истории», — сказал Рабинович и зачитал письмо, адресованное председателю КГБ Андропову, в котором украинские советские писатели Павлычко, Драч и Яворивский «решительно осудили действия так называемых литераторов, погрязших в националистическом болоте и не раскаявшихся в своей антисоветской деятельности», среди которых упомянуто имя Василия Стуса.

Лидер партии «За життя» обратил внимание на то, что пока «светочи украинской нации» писали на Стуса доносы, Медведчук его защищал.

«Неужели, по-вашему, доносить – это лучше, чем защищать? Я не знаю, как он его защищал, но я знаю, что вы писали доносы… А потом вырядились в тогу идеалов нации и бросали камни в Медведчука. Все это делается специально, чтобы бросить тень на того, кто может подняться и спасти ситуацию. Когда Медведчук зашел в партию «За життя», появился сильный монолит, который может повлиять на мир в нашей стране, который на деле представляет интересы юго-востока. И поэтому сразу появился Стус», — считает политик.

Из той же оперы, по мнению Рабиновича, нападки «активистов» на Оксану Марченко, которая, по их мнению, «не так танцует».

«И вот пришли какие-то волонтеры, 18 человек.. и пришел 19-й волонтер — Уляна Супрун! В рабочее время и.о. министра пришла митинговать! У меня есть вопрос к премьер-министру: каждый ли человек в нашей стране может бросить работу и пойти митинговать, или это можно только вашим выкормышам? И второе. Господин Медведчук, если ваш враг — Уляна Супрун, то 9/10 страны с вами», — сказал политик.

Напомним, во время презентации программы по выходу Украины из экономического и политического кризиса лидер «За життя» Вадим Рабинович начал формировать команду партии, куда, по мнению избирателей, должны быть приглашены: Виктор Медведчук (установление мира и отношений со странами СНГ), Виктор Суслов (экономика), Виталий Шабунин (борьба с коррупцией), Евгений Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (внешняя политика).