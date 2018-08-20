Чем обернется для Украины прекращение торговли с Россией, как снизить цену на газ для населения и о расходах политических партий на рекламу в программе «Кто кому Рабинович» на канале «112 Украина» рассказал лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

Отвечая на вопросы телезрителей, политик обратил внимание на вялую торговлю Украины с Европой и унизительные квоты, установленные ЕС для украинских товаропроизводителей.

«Прекращение торговли с Россией чревато для Украины потерей еще трети ВВП. Это значит, что гривна буде по 150, а тарифы вырастут еще в два раза. Вместо того, чтоб прерывать все отношения, нам нужно понять, с кем выгодно торговать. Со СНГ мы уже потеряли миллиарды, миллиарды, миллиарды», — подчеркнул Рабинович.

По его мнению, власть манипулирует общественным сознанием относительно торгово-экономических отношений с РФ так, как ей выгодно.

«Вы чем надо торгуете, чем надо — не торгуете. Когда вам нужно — у вас война, когда не нужно — у вас войны нет. У вас Минские соглашения — когда вам удобно, или АТО и ООС, когда вам удобно», — пояснил позицию власть предержащих лидер партии «За життя».

Что касается снижения тарифов на газ, то, по словам Рабиновича, «За життя» предлагает единственно правильный вариант решения этой проблемы.

«Единственный вариант, который предлагает партия «За життя» — это взять и национализировать предприятия по добыче газа и нефти. Мы добываем 20,5 млрд кубов газа, а потребляем все вместе – 15,4 млрд кубов газа. Себестоимость приблизительно 2500 грн. Мы должны снизить цены втрое только благодаря одной операции! Кто мешает этому? Правительство, три-четыре олигарха и отсутствие политической воли», — уверен политик.

Он также напомнил, что главная цель партии «За життя» — «это центральная независимая Украина».

Комментируя нашумевшую тему огромных трат политических партий на рекламу, Рабинович также дал гарантии своим избирателям.

«Мы молодая партия, у нас везде открываются отделения, и это правильно, надо идти к народу… Я вам гарантирую, что партия «За життя» после выборов не будет пользоваться этими деньгами ни под какие видом! Мы их перечислим в благотворительный фонд. Но я буду настаивать, чтобы этот закон был отменен», — подчеркнул лидер партии «За життя».

Как известно, во время презентации программы по выходу Украины из экономического и политического кризиса лидер «За життя» Вадим Рабинович начал формировать команду партии, куда, по мнению зрителей, должны быть приглашены: Виктор Медведчук (установление мира и отношения со странами СНГ), Виктор Суслов (экономика), Виталий Шабунин (борьба с коррупцией), Евгений Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (внешняя политика).