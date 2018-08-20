также в разделеОбщество
Стрельба в Харькове: нападавший планировал убить всех охранников горсовета 21
Полиция: Харьковский стрелок был пьян 17
В РФ осудили украинца якобы за участие в «Правом секторе» 15
Контрабандист на тракторе, убегая от пограничников, потерял прицеп сигарет 19
ДТП в Польше: Водителя автобуса арестовали на 3 месяца 13
Украина в праздничные дни усилит охрану границ 15
Полиция просит помочь опознать харьковского стрелка 28
Пограничники задержали турка, выдававшего себя за украинца 26
Геращенко вступилась за Чорновол-артиллериста 59
На парад в Киев приедут молдавские военные 27
Тымчук: ВСУ создали кольцо безопасности вокруг Торецка 50
Украина начинает производство 152-мм снарядов для «Гиацинта» 88
Полиция начала расследовать нападение на концерт в Мариуполе 65
Водителю разбившегося в Польше украинского автобуса предъявили обвинение 23
В ТОП-100 туристических городов Европы впервые вошел украинский город 158
На Луганщине впервые за четыре года разрешили охоту 35
В параде ко Дню Независимости примут участие 18 иностранных делегаций 39
В зоне ООС задержали боевика, который поступил на «службу» в 15 лет 40

Кровь Стуса на руках тех политических деятелей, которые сегодня клеймят Виктора Медведчука, отмечает известный украинский блогер Ольга Шарий.

Поднимая архивные документы, касающиеся дела украинского поэта-диссидента Василия Стуса, блогер обнаружила малоизвестные факты. О. Шарий цитирует выдержку из рецензии научного работника Института литературы Арсена Каспрука, который, выслуживаясь перед КГБ, уничижительно раскритиковал поэзию Стуса: «Более отвратительной мерзости, ужасной ненависти не мог придумать самый изобретательный и предубежденный против нашей действительности фантазер. Не нужно доказывать, что книга Стуса вредна всей своей идейной направленностью, всей своей сутью. Нормальный, непредубежденный человек прочитать ее сможет только с отвращением и презрением к поэту, который так порочит свою землю и свой народ». Позже сам Стус признал: «…На руках этого доктора филологии моя кровь».

Блогер выяснила, что Арсен Каспрук является отцом Виктора Каспрука ‒ украинского политолога, который пишет о декоммунизации, рассказывает об украинской национальной идентичности, ненависти ко всему российскому и при этом ведет сайт про «своего талантливого литературного критика – отца».

Но куда более циничным, по мнению Шарий, выглядит украинский патриот, писатель с именем В. Яворивский. «Он сейчас просто настоящий патриот. Он носит вышиванку, он любит очень сильно Украину. И сегодня, когда я зашла на его страницу в Facebook, я не поверила своим глазам. Потому что он разместил статью под названием «Медведчук против Стуса. Что думают о скандале известные украинцы». И вот в статье Яворивский рассказывает о том, что надо обратить внимание, кто такой Медведчук и что вот он сделал для великого украинца Василия Стуса», ‒ отмечает блогер.

Ольга Шарий подчеркивает: «Самое интересное в этой ситуации, что именно Владимир Яворивский в восьмидесятых писал письмо Андропову. Яворивский вместе с Павлычко и с Драчом писал, что «мы, советские украинские писатели, разительно осуждаем действия так называемых литераторов Светличного, Стуса, Сверстюка… Нет и не может быть прощения им и в своей антисоветской деятельности… замахнувшимся на самое святое – на социализм, на вековечную дружбу между русским и украинскими народами, на чувство семьи единой».

Анализируя скандал вокруг съемок с фильмом о Стусе и вмешательство премьер-министра Гройсмана, Шарий отмечает: «Они хотят цензурировать кино. Они хотят, чтобы их СМИ распространяли ложь, распространяли фразы, которые никто никогда не говорил. Они хотят с помощью искусства очернять других людей».

Как известно, эксперт Дмитрий Джангиров заявил, что фильм о Василии Стусе следует дополнить новыми сценами, повествующими о тех, кто писал доносы и обличал поэта в антисоветской деятельности. Он убежден, что именно этот донос придал делу общесоюзный статус и предопределил приговор Василию Стусу: «Если бы не было яворивских, павлычек и прочих, то Стусу не понадобился бы адвокат».

На своей странице в Facebook Джангиров пишет: «И если уж переснимать фильм, как того требуют Гройсман, Ильенко и прочие «активисты», почуявшие такой соблазнительный запах 37-го года, то начинать надо со сцен доносов и анонимок».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги