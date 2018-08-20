Кровь Стуса на руках тех политических деятелей, которые сегодня клеймят Виктора Медведчука, отмечает известный украинский блогер Ольга Шарий.

Поднимая архивные документы, касающиеся дела украинского поэта-диссидента Василия Стуса, блогер обнаружила малоизвестные факты. О. Шарий цитирует выдержку из рецензии научного работника Института литературы Арсена Каспрука, который, выслуживаясь перед КГБ, уничижительно раскритиковал поэзию Стуса: «Более отвратительной мерзости, ужасной ненависти не мог придумать самый изобретательный и предубежденный против нашей действительности фантазер. Не нужно доказывать, что книга Стуса вредна всей своей идейной направленностью, всей своей сутью. Нормальный, непредубежденный человек прочитать ее сможет только с отвращением и презрением к поэту, который так порочит свою землю и свой народ». Позже сам Стус признал: «…На руках этого доктора филологии моя кровь».

Блогер выяснила, что Арсен Каспрук является отцом Виктора Каспрука ‒ украинского политолога, который пишет о декоммунизации, рассказывает об украинской национальной идентичности, ненависти ко всему российскому и при этом ведет сайт про «своего талантливого литературного критика – отца».

Но куда более циничным, по мнению Шарий, выглядит украинский патриот, писатель с именем В. Яворивский. «Он сейчас просто настоящий патриот. Он носит вышиванку, он любит очень сильно Украину. И сегодня, когда я зашла на его страницу в Facebook, я не поверила своим глазам. Потому что он разместил статью под названием «Медведчук против Стуса. Что думают о скандале известные украинцы». И вот в статье Яворивский рассказывает о том, что надо обратить внимание, кто такой Медведчук и что вот он сделал для великого украинца Василия Стуса», ‒ отмечает блогер.

Ольга Шарий подчеркивает: «Самое интересное в этой ситуации, что именно Владимир Яворивский в восьмидесятых писал письмо Андропову. Яворивский вместе с Павлычко и с Драчом писал, что «мы, советские украинские писатели, разительно осуждаем действия так называемых литераторов Светличного, Стуса, Сверстюка… Нет и не может быть прощения им и в своей антисоветской деятельности… замахнувшимся на самое святое – на социализм, на вековечную дружбу между русским и украинскими народами, на чувство семьи единой».

Анализируя скандал вокруг съемок с фильмом о Стусе и вмешательство премьер-министра Гройсмана, Шарий отмечает: «Они хотят цензурировать кино. Они хотят, чтобы их СМИ распространяли ложь, распространяли фразы, которые никто никогда не говорил. Они хотят с помощью искусства очернять других людей».

Как известно, эксперт Дмитрий Джангиров заявил, что фильм о Василии Стусе следует дополнить новыми сценами, повествующими о тех, кто писал доносы и обличал поэта в антисоветской деятельности. Он убежден, что именно этот донос придал делу общесоюзный статус и предопределил приговор Василию Стусу: «Если бы не было яворивских, павлычек и прочих, то Стусу не понадобился бы адвокат».

На своей странице в Facebook Джангиров пишет: «И если уж переснимать фильм, как того требуют Гройсман, Ильенко и прочие «активисты», почуявшие такой соблазнительный запах 37-го года, то начинать надо со сцен доносов и анонимок».