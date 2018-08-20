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Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко поддержала нардепа Татьяну Чорновол, которая сообщила о завершении подготовки в качестве офицера-артиллериста.

«Сегодня Таню пытаются заклевать, что берет не такой, и рубашка не заправлена, и айайай, депутат, как посмела, показуха. На самом деле, клюют за то, что Таня – настоящая, и обучение прошла настоящее, и оружие, как надо, возьмет настоящее, и уничтожать врагов не языком в фб, а будет воевать – смело и до конца, как Николай (погибший супруг Чорновол, - ред.)», - написала она в Facebook.

«Депутатство – это временное, друзья. А патриотизм, вера в Украину и готовность воевать за Родину – это либо есть, либо нет, неважно, на какой ты должности. А то, как Таня провела лето, и прошла настоящее обучение – вызывает уважение и гордость, на самом деле», - подчеркнула Геращенко.

Напомним, муж Чорновол - Николай Березовый – погиб 10 августа 2014 в бою под Иловайском.
ForUm

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