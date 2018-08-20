Полиция Харькова просит помощи в установлении личности мужчины, который открыл стрельбу возле горсовета.

«Полицейские устанавливают личность нападавшего. На вид ему примерно 40-45 лет, рост – 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, имеет лобные залысины. Был одет в синюю джинсовую куртку, футболку синего цвета, черные брюки в стиле «милитари», черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку», - сообщила пресс-служба полиции.

Правоохранители призвали сообщать информацию об этом человеке по телефонам: (057) 705-93-00, (050) 343-84-04, (050) 52-20-232, (057) 705-90-77, 102, или другим удобным способом.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.