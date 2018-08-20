В военном параде в Киеве ко Дню Независимости Украины примут участие военнослужащие Почетной гвардии Национальной армии Молдовы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной армии, передает Укринформ.

«Колонна военнослужащих Почетной гвардии Национальной армии вместе с представителями Вооруженных сил еще 15 стран примет участие в параде в Киеве, возглавит майор Василе Ожога», - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что Республика Молдова второй раз будет представлена ​​своим военным контингентом (30 солдат и офицеров) на военном параде, приуроченном ко Дню Независимости Украины.

Как сообщал ForUm, в сентябре 2017 года президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017.

Однако контингент Национальной армии Молдовы из 57 военных принял участие в международных учениях на Львовщине, несмотря на запрет президента.