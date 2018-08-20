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Неизвестные совершили несколько выстрелов в пост охраны посольства США в Анкаре.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Несколько выстрелов были осуществлены из машины в сторону посольства США в турецкой столице, Анкаре. (Шары ред.) Попали в окно поста охраны, однако никто не пострадал», - сообщил телеканал CNN Turk.

По информации телеканала, инцидент произошел в 5:00 по местному времени. Сейчас полиция начала поиск нападавших, которые после скрылись на белой машине.

Отмечается, что данная атака произошла на фоне спора между Анкарой и Вашингтоном относительно судебного процесса над американским пастором Эндрю Брансоном в Турции.

Как известно, Брансон был арестован в Турции в декабре 2016 года по подозрению в связях с курдскими повстанцами и мусульманским клириком Фетхуллахом Гюлена, которого Анкара обвиняет в неудачном военном перевороте в том же году.

В начале августа 2018 департамент контроля за иностранными доходами Минфина США внес в список санкций министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, которые играли ведущие роли в организациях, ответственных за арест и задержание пастора. В ответ на санкции Вашингтона Анкара заморозила активы американских министров юстиции и внутренних дел США в Турции и объявила бойкот покупки электронных товаров в США.
ForUm

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