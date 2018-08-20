20 и 22 августа в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности будет ограничено или запрещено движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 17:45 до окончания репетиции временного ограничат проезд транспорта:

во время прохождения военной техники к месту проведения репетиции по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника): парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола – выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

во время проведения репетиций по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (на встречной полосе) - площадь Победы (на встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

после репетиции по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222;

во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника) аэродром «Святошин» - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербакивского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

во время проведения репетиций по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы (встречной полосе левее Воздухофлотского моста) - проспект Победы (встречной полосе) - площадь Победы (встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

после репетиции по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд -ул. В. Черновола - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром «Святошин».

Кроме того, 20, 22-24 августа будет запрещена парковка и не будут работать парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий.