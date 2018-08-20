Вчера, 19 августа, около 20:30, в помещение общественной организации в Мариуполе во время молодежного концерта вошла группа неизвестных, которые распылили слезоточивый газ, избили присутствующих и повредили музыкальные инструменты. Предварительно факт квалифицировано как хулиганство, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В Центральный отдел полиции обратилась администратор общественной организации и сообщила о примерно 20 нападающих в медицинских масках.

Полицейские опросили организаторов и посетителей мероприятия, собраны вещественные доказательства. Количество пострадавших и степень повреждений уточняется.

Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи - до 4 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Полиция рассматривает все версии совершения преступления.