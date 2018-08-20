также в разделеОбщество
Украина в праздничные дни усилит охрану границ 8
Полиция просит помочь опознать харьковского стрелка 16
Пограничники задержали турка, выдававшего себя за украинца 21
Геращенко вступилась за Чорновол-артиллериста 30
На парад в Киев приедут молдавские военные 20
Тымчук: ВСУ создали кольцо безопасности вокруг Торецка 39
Украина начинает производство 152-мм снарядов для «Гиацинта» 86
Водителю разбившегося в Польше украинского автобуса предъявили обвинение 23
В ТОП-100 туристических городов Европы впервые вошел украинский город 155
На Луганщине впервые за четыре года разрешили охоту 33
В параде ко Дню Независимости примут участие 18 иностранных делегаций 33
В зоне ООС задержали боевика, который поступил на «службу» в 15 лет 38
Российский «Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона на три года 92
Сегодня – Яблочный Спас 33
Украинцев предупреждают о грозах и шквалах 90
В Одессе 800 полицейских охраняли «Марш равенства» 54
Повариха боевиков «ДНР» сдалась полиции 89
Радио Свобода: «Признание» Асеева сомнительно 47

Вчера, 19 августа, около 20:30, в помещение общественной организации в Мариуполе во время молодежного концерта вошла группа неизвестных, которые распылили слезоточивый газ, избили присутствующих и повредили музыкальные инструменты. Предварительно факт квалифицировано как хулиганство, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В Центральный отдел полиции обратилась администратор общественной организации и сообщила о примерно 20 нападающих в медицинских масках.

Полицейские опросили организаторов и посетителей мероприятия, собраны вещественные доказательства. Количество пострадавших и степень повреждений уточняется.

Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи - до 4 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Полиция рассматривает все версии совершения преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги