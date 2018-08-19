В результате ДТП с участием патрульных в Сумах пострадали пять человек, в том числе полицейская.

По данным пресс-службы облуправления полиции, 19 августа около 14:50 экипаж патрульной полиции получил сообщение о разбойном нападении.

Фото: Данкор

«Следуя отрабатывать сообщение, по предварительным данным, на перекрестке Петропавловская - Перекопская, водитель автомобиля Audi A4, который двигался на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю патрульной полиции, который двигался с включенным специальным звуковым сигналом и проблесковыми маячками синего и красного цвета, после чего произошло столкновение автомобилей. Далее, по инерции, автомобиль Toyota Prius отбросило на обочину, где он совершил наезд на пешеходов», - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате ДТП телесные повреждения получили пять граждан, среди которых сотрудник патрульной полиции, которую спасателям пришлось вызволять из автомобиля.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.