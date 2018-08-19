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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине». Об этом сообщается на сайте Главы государства.

«Реализация закона создаст эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения, создаст необходимые условия для предотвращения рейдерства и стимулирования орошения земель в Украине», - подчеркнули в пресс-службе.

Законом определяются особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, а также полезащитных лесных полос, которые ограничивают такой массив. В частности, предусматривается право владельцев, землепользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения личного крестьянского хозяйства, фермерского хозяйства, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, использовать их также для ведения товарного сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения таких земельных участков. Также устанавливается право владельцев земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, обмениваться такими земельными участками.

Документом определены особенности распоряжения землями и использования земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев). Законом, в частности признаются собственностью территориальных общин, на территории которых они расположены, - земли коллективных сельскохозяйственных предприятий, прекращены (кроме земельных участков, находящихся в частной собственности).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
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