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Сегодня, 19 августа, около 05:00 на объездной дороге Винницы произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и микроавтобуса FIAT Ducato. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, 7 человек, в том числе, 3-летний ребенок, госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции области.

На месте происшествия установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, который двигался в сторону Винницы, выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, 33-летний житель Тернополя, погиб на месте происшествия, его жена и 3-летняя дочь госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, по предварительной информации, в ДТП пострадали пять жителей Тернопольской области, которые ехали в микроавтобусе. В больницу для осмотра доставлены трое несовершеннолетних с этого же транспортного средства.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 8 лет лишения свободы.
ForUm

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