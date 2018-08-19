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За прошедшие сутки, 18 августа, противник 43 раза открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза из запрещенного вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песок, Чермалыка, Водяного, Гнутово, Лебединского, Павлополя и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Крымского, а из минометов калибром 82 мм – защитников Кряковки, Авдеевки и Верхнеторецкого.

В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и двое получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным разведки двух оккупантов уничтожено, еще шестеро ранены.
ForUm

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