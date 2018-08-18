Все обвинения против Виктора Медведчука, который в 1980 году был адвокатом поэта Василия Стуса, строятся на лживом утверждении ‒ фейке, созданном так называемыми независимыми украинскими медиа.

Об этом в своем авторском блоге говорит известный журналист Ольга Шарий. «Якобы в журнале «Хроника текущих событий» было написано о том, что Медведчук на суде признал, что все преступления, совершенные его подзащитным, заслуживают наказания. И вот эта фраза прилипает к Медведчуку». После этого так называемые патриотические политики и журналисты начинают обвинять Медведчука в том, что он «встал на сторону прокурора, встал на сторону обвинения и практически засадил Стуса, признав его преступления просто в суде!».

Шарий отмечает, что несколько лет назад «на сайте «Украинская правда» появилась большая статья с фотографиями, архивом, с фотографиями дела Василия Стуса в 80-м году. И посвящена она была тогда именно Медведчуку». Блогер пыталась найти в этой статье хоть малейшее упоминание о фразе, приписываемой Медведчуку. Однако оказалось, что ее не существует и никогда не существовало. «Но нашла я в итоге вот что ‒ выступление Медведчука перед приговором суда, где он говорит вот такую фразу: "Квалификацию его действий я считаю верной". И вот именно эта фраза, насколько я понимаю, и прилипает к Медведчуку на долгие 30 лет. Потому что якобы, когда он признал квалификацию, он признал преступления. Но вот фразы, что Стус совершил преступление и заслуживает наказания, ‒ такого нет», ‒ подчеркивает О. Шарий. И отмечает, что вместо этого Медведчук сказал: «Я поддерживаю квалификацию, которую сделал прокурор действиям моего подзащитного, но прошу смягчить приговор Василию Стусу».

Как заявил в эфире «5 канала» Алексей Бежевец, известный адвокат и правозащитник, это была обычная практика для советских адвокатов: «Собственно, общая практика такая была адвокатская, они не протестовали как будто против квалификации, но пытались смягчить каким-то образом приговор».

То есть адвокат Медведчук действовал в интересах своего подзащитного, пытаясь смягчить наказание.

Однако, как отмечает Ольга Шарий, «блогеры подняли вонь и начали распространять новость о том, что «мы все помним, потому что ведь именно Медведчук сказал, что преступления Стуса заслуживают наказания».

Она называет ряд изданий, который стали распространять заведомую ложь: «Это начинает распространять, например, «Гордон», ссылаясь на такого придурка, как Роман Синицын. И Роман Синицын в своем статусе пишет, что «именно адвокат Медведчук своей речи на суде сказал, что все преступления Стуса заслуживают наказания»… Об этом пишет и Олег Ляшко: «Именно адвокат своей речи сказал, что преступления Стуса заслуживают наказания»… Об этом пишет «Телекритика»: «Адвокат сказал, что преступления Стуса заслуживают наказания».

Исходя из этого, Ольга Шарий делает вывод, почему адвокат Медведчука заявил об обращении в суд, если будет неправдиво подана информация: «И тут я начала понимать, почему адвокаты Медведчука предупредили, что неправдивая информация в фильме будет наказываться в судах. Потому что в украинских СМИ нормально украинским блогерам распространять то, что не соответствует действительности».