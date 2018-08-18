Наемница незаконного вооруженного формирования «республиканской гвардии ДНР» сдалась полиции, сообщает пресс-служба облглавка Донецкой области.

30-летняя жительница Украинска полгода прослужила в рядах боевиков.

В ноябре 2014 года, не имея постоянного заработка, женщина приехала в оккупированный Донецк, где, по слухам, «много платили за службу» в армии террористической организации «ДНР». Она подала документы, и уже через несколько минут после этого ей выдали форму военного образца и назначили помощником повара.

До мая 2015 женщина готовила пищу для боевиков. Вместо обещанной зарплаты за работу на пищеблоке наемница лишь несколько раз получала продукты питания. Именно это, а также отсутствие дисциплины в воинской части, плохое отношение командиров к своим подчиненным побудили ее покинуть место дислокации.

Ни с чем участница НВФ вернулась домой в Украинск, где вела скрытый образ жизни и никому не рассказывала о своем прошлом.

Увидев в новостях информацию о законе, который гарантирует участникам НВФ, которые не совершали тяжких преступлений, шанс освободиться от наказания, женщина добровольно обратилась в полицию.

Напомним, согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.