Судья Андрей Антонов, который рассматривал и закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, подал заявление об отставке.

Об этом заявила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко, передает Украинская правда.

«Антонов подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда города Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него», – сказала Лысенко.

Также судья направил в ВСП заявление о вмешательстве в его деятельность.

В нем Антонов настаивает, что действия прокуроров, которые не являлись на дебаты, «лишили суд возможности вынести приговор по существу обвинения».

Судья также вспоминает, что прокуратура открыла против него производство за «неправосудное решение», и считает это давлением и своей дискредитацией.

Также Антонов отмечает, что в день принятия им решения Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило о начале проверки его деклараций.

«Такие действия я... расцениваю как расправу за вынесенное решение», – пишет судья.

В заявлении он просит «принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия».

Как объяснили в совете правосудия, они должны провести проверку и установить, действительно ли имело место вмешательство в деятельность судьи.

«Окончательное решение принимается большинством состава ВСП. Совет может как применить факты реагирования, так и отказать в принятии таких мер», - пояснила пресс-секретарь.

В частности, Совет может сделать публичное заявление или обращение, внести в соответствующие органы или должностных лиц представления о выявлении и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушения.

Как ранее сообщал ForUm, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Причина такого решения, пояснил судья - отказ прокуроров от поддержки обвинения по делу и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения.

Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту решения Киевского районного суда Полтавы, который постановил закрыть уголовное дело.

Потерпевший по данному делу Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие производства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судья Андрей Антонов, который закрыл уголовное дело, будет отвечать за заведомо неправосудное решение.

В прокуратуре отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали в суд о больничных, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.

Совет судей Украины на внеочередном заседании 13 августа приняли резолюцию, в которой отмечается недопустимость привлечения судьи к уголовной ответственности за принятие судебного решения.

16 августа Генпрокуратура подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.