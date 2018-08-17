Полиция Днипра задержала мужчин, которые на «свадебном» автомобиле похитили полумиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

13 августа двое нападавших на автомобиле с номерными знаками «Свадьба» совершили разбойное нападение на сотрудников предприятия розничной торговли. Под угрозой пистолета они завладели выручкой сети магазинов.

Для установления преступников были ориентированы патрули и объявлен план «Перехват». Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению разбоя причастны двое иностранцев.

Мужчин задержали и доставили в Соборное отделение полиции. Вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к преступлению, изъяты. Пострадавшие узнали в подозреваемых нападающих. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения на время досудебного расследования, и продолжаются следственные действия.

Разбойникам грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.