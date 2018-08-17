Дешевый перформанс, в котором приняла участие Ульяна Супрун, став «аж 19-й участницей «массовой акции», подтверждает спланированный и заказной характер направленной против Медведчука кампании. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба лидера Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука.

«Политическое пати и. о. министра здравоохранения со всей очевидностью продемонстрировало, кто стоит за заказными акциями так называемых общественных активистов», — утверждает Медведчук.

Подобные акции общественный деятель и политик, отстаивающий идею мирного урегулирования конфликта на Донбассе, расценивает исключительно как организованную ЦРУ атаку, в которой Ульяна Супрун играет далеко не последнюю роль. «Провокация, связанная со Стусом, — еще одно подтверждение спланированного и заказного характера этой кампании с учетом привлечения к ней Ульяны Супрун и ее брата, высокопоставленного чиновника ЦРУ. Супрун как соросовская марионетка, разрушившая систему здравоохранения Украины, чиновница, деятельность которой иначе как геноцидом уже и не называют, решила поддержать скудную массовку, отрабатывающую заокеанские гранты», — подчеркивает политик.

Медведчук также объяснил, почему США и украинская власть проводят кампанию с целью его дискредитации.

«Подобные дешевые перформансы я расцениваю исключительно как атаку, организованную против меня "вашингтонским обкомом" за критику внешнего управления и той антинародной, откровенно антиукраинской политики, которую проводит Супрун по указке своих хозяев», — заявил политик. И сыронизировал по поводу «многочисленности» акции: «Допускаю, что в следующий раз, когда ряды соросовской шайки пополнит и премьер Гройсман, количество «активистов» возрастет до 25, а возможно, даже до 30 человек».