Автор и бывший руководитель проекта «Prozorro» Александр Стародубцев после возвращения с обучения в Стэнфордском университете присоединится к процессу реформирования системы государственного управления в Украине в качестве советника министра Кабинета Министров Украины Александра Саенко на общественных началах. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Реформа государственного управления в Украине – одна из важнейших, даже основополагающая для развития современной, демократической, европейской страны», - подчеркнул министр.
Он выразил благодарность Стародубцеву и добавил, что его профессиональные навыки пригодятся на пути реформирования и помогут ускорить этот процесс.
Александр Стародубцев – украинский реформатор. В 2014 году после Революции Достоинства начал одну из самых успешных украинских реформ – реформу государственных закупок «ProZorro».
Стародубцев выиграл престижный конкурс выпускника года «Киево-Могилянской Бизнес-Школы» в 2015 году, а позже был принят в первую когорту программы Ukrainian Emerging Leaders Program Стэндфордского университета.
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