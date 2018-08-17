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Автор и бывший руководитель проекта «Prozorro» Александр Стародубцев после возвращения с обучения в Стэнфордском университете присоединится к процессу реформирования системы государственного управления в Украине в качестве советника министра Кабинета Министров Украины Александра Саенко на общественных началах. Об этом  ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Реформа государственного управления в Украине – одна из важнейших, даже основополагающая для развития современной, демократической, европейской страны», - подчеркнул министр.

Он выразил благодарность Стародубцеву и добавил, что его профессиональные навыки пригодятся на пути реформирования и помогут ускорить этот процесс.

Александр Стародубцев – украинский реформатор. В 2014 году после Революции Достоинства начал одну из самых успешных украинских реформ – реформу государственных закупок «ProZorro».

Стародубцев выиграл престижный конкурс выпускника года «Киево-Могилянской Бизнес-Школы» в 2015 году, а позже был принят в первую когорту программы Ukrainian Emerging Leaders Program Стэндфордского университета.
ForUm

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